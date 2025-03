Ilrestodelcarlino.it - Pronti, via: Pedroni in gol dopo 31 secondi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il completamento della giornata dei campionati di hockey su pista ha portato in casa reggiana ben 13 punti sui 15 disponibili, con il pareggio della Bdl Minimotor in A2 e le vittorie di Centro Palmer in A2, Roller Scandiano, Minimotor Correggio e Rotellistica Sasco Scandianese in Serie B. Riposava il campionato femminile e pure la seconda squadra di B di Correggio, l’Italplastics. In testa al girone D della Serie B troviamo la Minimotor Correggio che ha sconfitto 12 a 2 la cenerentola Modena. A referto nella squadra di Granell, Federico, Gabbi (3 gol), Manuele(3), Matteo Holban (5), Righi 1, Simonelli e Severi. Contro il Modena sono bastati 31per sbloccare il risultato con Manuele; poi il 2 a 0, il 2-1, 5-1 a fine primo tempo, sino al 12-1. Manueleè uno dei gioiellini di Correggio: compirà 18 anni il prossimo 24 marzo; nella prima parte della stagione 2024/25 ha segnato ad oggi l’incredibile numero di 74 gol, suddivisi tra campionato e Coppa Italia: 14 in A2, 45 in Serie B, oltre ai 15 nelle due categorie giovanili.