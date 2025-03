Iltempo.it - "Pronti a lavorare per la pace". Zelensky tende la mano e s'attacca al Trump

Dopo l'ordine di Donalddi mettere "in pausa" gli aiuti militari a Kiev Volodymyrlaagli Usa. In un lungo post sui social il presidente ucraino è tornato sull'alterco avvenuto in mondovisione con il tycoon cercando di guardare avanti. "Il nostro incontro alla Casa Bianca venerdì non è andato come doveva. È un peccato che sia andata così. È ora di sistemare le cose", ha scrittoauspicando per il futuro "cooperazione e comunicazioni costruttive". Allo stesso tempo il presidente ucraino si è detto pronto a "sotto la guida del presidente" per "ottenere unaduratura" in quando "nessuno di noi vuole una guerra senza fine".ha individuato il primo passo di una ipotetica road map in una "tregua aerea e marittima" a patto che la Russia "faccia lo stesso".