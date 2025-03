Pronostici Champions League oggi | le nostre previsioni

Leggi su Ilnerazzurro.it

, martedì 4 marzo 2025, si disputano le gare di andata degli ottavi di finale della UEFA. Le sfide in programma promettono spettacolo e intensità, con alcune delle migliori squadre europee pronte a contendersi un posto nei quarti di finale. Ecco una panoramica delle partite odierne e dei relativi. ?Real Madrid vs. Atlético MadridIl derby madrileno è sicuramente il match di cartello di questa giornata. Il Real Madrid, reduce da una sconfitta in campionato contro il Betis Siviglia, cercherà riscatto in Europa. Le quote dei bookmaker favoriscono leggermente i Blancos, con una vittoria interna quotata a 1.90, il pareggio a 3.60 e il successo esterno dell’Atlético a 4.00. Considerando l’equilibrio tra le due squadre, un pareggio con gol potrebbe essere un risultato plausibile.