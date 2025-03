Formiche.net - Produttività e ricchezza. Opportunità e minacce dell’IA secondo gli 007

Attorno all’intelligenza artificiale ruotano pro e contro. Ormai è chiaro che solo gestendo questi ultimi si potrà godere dei benefici che la tecnologia è in grado di apportare. Vale per tutto. “L’IA potenziache sono già all’attenzione dei Servizi Informativi, come quella cibernetica o la disinformazione, ma offre anche nuoveper lo svolgimento delle proprie attività istituzionali”, si legge ne “L’altra intelligenza tra“, l’inserto dedicato all’intelligenza artificiale inserito all’interno della Relazione annuale dei servizi segreti. Un focus su cui era impossibile sorvolare, ampiamente trattato durante il G7 a guida italiana, in cui sono emerse due parole chiave: valori e inclusione. I primi sono quelli che riportano l’uomo al centro di ogni discorso, così come i suoi diritti fondamentali che devono essere maggiormente rafforzati dal progresso, e non indeboliti.