Tg24.sky.it - Processo ultras Milan e Inter, al via l’abbreviato. Imputati Ferdico, Beretta e Luca Lucci

È iniziato oggi nell’aula bunker accanto al carcere di San Vittore ao ilabbreviato legato all’inchiesta sulle curvedi. Fra gli- 16 in tutto - ci sono anche gli ormai ex leader delle tifoserie organizzate: Marcoe Andreaper la curva Nordista eper la Sudista. In questo filone, oltre al club rossonero e alla Lega Serie A, anche l'ha chiesto di entrare come parte civile per ottenere risarcimenti sugli eventuali danni subiti. La gup Rossana Mongiardo ha accolto le istanze di costituzione come parte civile dei due club e della Lega Serie A. La questione è stata al centro dell'udienza andata avanti per tutta la mattinata. Alcunipotrebbero avanzare istanze di abbreviato condizionato all'ascolto di alcuni testimoni.