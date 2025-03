Ilgiorno.it - Processo agli ultrà di San Siro: Inter, Milan e Lega Serie A ammesse come parti civili

o, 4 marzo 2025 –e laA sono state, per il riconoscimento degli eventuali danni subiti, nelcon rito abbreviato ao a carico di 16 persone, tra cui gli ormai ex capi delle curve di Sane i loro sodaliarrestati nel maxi blitz di Polizia e Guardia di Finanza del 30 settembre scorso, nelle indagini coordinate dai pm Paolo Storari e Sara Ombra. È quanto ha deciso la gup Rossana Mongiardo accogliendo le richieste di costituzione al termine della prima udienza, tenutasi a porte chiuse nell'aula bunker del carcere di San Vittore. La prossima udienza è fissata per il 27 marzo. L’inchiesta L'indagine, condotta dalla Direzione distrettuale antimafia, ha portato all'arresto di 19 persone lo scorso 30 settembre. Le accuse riguardano la presunta esistenza di due associazioni a delinquere finalizzate a lesioni, percosse, resistenza a pubblico ufficiale ed estorsioni sugli spalti di San