Internews24.com - Probabili formazioni Feyenoord Inter, un ballottaggio a sorpresa per Inzaghi: le ultime

di Redazione, unper: lesulle scelte per il match di Champions LeagueArrivano novità importanti sulledi, dopo la rifinitura completata dai nerazzurri alla vigilia del match valevole per l’andata degli Ottavi di Finale di Champions League. La notizia del giorno è la presenza di Yann Sommer, il quale ha bruciato le tappe dopo la frattura alla mano ed è già tornato in gruppo ed è partito insieme al resto della squadra per Rotterdam.aperto tra lui e Martinez per partire dal 1?.è sempre più indirizzato nel confermare il 3-5-2, con Bastoni adattato come esterno a sinistra e con lo slittamento di Acerbi come braccetto mancino. Questo l’undici che ha in mente il tecnico nerazzurro stando a Sky Sport.