Primo weekend con oltre 6.000 visitatori per "Picasso lo straniero"

La mostra al Museo del Corso – Polo museale in soli cinque giorni conquista tantissimi appassionati d’arte, turisti e romani.A Roma esposte100 opere: dipinti, sculture, disegni, ceramiche, fotografie, documenti, che presentano il percorso diin Francia.Organizzata da Fondazione Roma con Marsilio Arte,loè aperta al Museo del Corso – Polo museale da giovedì 27 febbraio 2025 e in soli 5 giorni, durante ildi apertura al pubblico, ha accolto6.000, che hanno potuto scoprire il Maestro dell’arte del Novecento da un punto di vista diverso: il percorso espositivo segue la traiettoria estetica e politica di, per illustrare come l’artista abbia costruito la propria identità vivendo nella difficile condizione di immigrato.