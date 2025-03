Spazionapoli.it - Prima volta storica in Serie A: tutta ‘colpa’ di Billing (FOTO)

Il giornalista Giuseppe Pastore spiega che con il pareggio tra Napoli e Inter e la vittoria della Juventus, la classifica ha una particolarità mai vistainAPillola statistica. È lache accade da quando il campionato italiano assegna i tre punti per vittoria. Infatti, la classifica diA vede le prime quattro squadre racchiuse in sei punti. Una discrepanza di sole due gare. E questo dopo ben 27 giornate già disputate. Insomma, una Lega avvincente, dove tutto può succedere.Il pareggio in extremis di Philipha frenato la fuga dell’Inter, che avrebbe potuto allungare sul Napoli, ma anche sull’Atalanta, mantenendo lontana la Juventus. E invece, la squadra bianconera ha avuto un set point importante in casa contro il Verona, sfruttato a dovere. Thuram e Koopmeiners hanno annichilito la formazione gialloblu, portandosi a -6 dall’Inter, in vetta alla classifica.