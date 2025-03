Ilrestodelcarlino.it - Pri: "Hamas inganna sui bambini imorti"

"La proposta di Rifondazione Comunista all’amministrazione comunale di Cesena di intitolare un parco per ialle vittime civili di Gaza per essere compresa nella sua reale valenza politica occorre fare un passo indietro". Lo afferma il segretario della consociazione del Pri cesenate Romano Fabbri. "Va messo in luce - prosegue Fabbri – che isono usati danon solo come scudi umani ma anche e soprattutto come scudi statistici. Dai dati dellla Pennsylvania Università emerge che i numeri sui morti forniti dasono dati a caso".