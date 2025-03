Quifinanza.it - Prezzi di box e posti auto in aumento in città, dove conviene acquistare oggi

Aumentano idei box nelle grandi, una crescita che Tecnocasa fissa a +1,3%, mentre quelli deisono cresciuti dello 0,7%. Aumenti più marcati si verificano frequentemente in aree soggette a lavori di viabilità, come la costruzione di tramvie, o durante il rifacimento dei marciapiedi, che riducono gli spazi disponibili per il parcheggio.I dati nelleitalianeNel primo semestre del 2024, rispetto al secondo semestre del 2023, si sono registrate variazioni percentuali neidei box e deiin diverseitaliane.Nel primo semestre del 2024, rispetto al secondo semestre del 2023, le variazioni percentuali deidi box enelleitaliane hanno mostrato un range da -3,7% a +3,3% per i box e da -1,9% a +3,2% per i. Bari ha registrato il calo maggiore per i box (-3,7%) e i(-1,9%), mentre Firenze ha avuto l’più significativo per i box (+3,3%) e i(+3,2%).