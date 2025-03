Presto Usa e Ue si confronteranno per l’egemonia mondiale, ma non nello sport

Leggi su Ildenaro.it

In questi giorni, a Roma, con molta probabilità saranno non pochi quelli che, con un sorriso tirato per quanto stanno subendo, qualcuno dicendolo, “aridatece Kissinger” o “se ci fosse stato Lui, caro lei!” sempre riferito a quel Segretario di Stato. Chi ha qualche anno sulle spalle, ricorderà come agiva il Professore di origini tedesche: prima faceva quanto si era prefisso, avendone dato per tempo parte al Presidente. Mentre comunicava solo a cose fatte la notizia ai canali dell’informazione, nazionale e. Fu allora che una parte di certa intellighentia con il tutù sparsa in giro per il mondo, non certamente con serenità e onestà di pensiero, ebbe a inveire nei suoi confronti, tacciando quel Diplomatico globe trotter di operare nè alla luce del sole, né nel buio della notte. Quindi in uno scenario simile a quello che precede l’alba o segue il tramonto.