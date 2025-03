Ilgiorno.it - Preso con la droga a Malpensa. Cocaina purissima e hashish per il finto noleggiatore d’auto

Arrestato all’aeroporto diun cinquantatreenne italiano di origini tunisine per detenzione ai fini di spaccio di. Dagli accertamenti è risultato che l’uomo era già noto alle forze dell’ordine per attività abusiva di assistenza ai passeggeri in partenza dallo scalo. Nei giorni scorsi, nell’ambito di servizi mirati volti al contrasto dello spaccio dinello scalo, gli agenti hanno individuato una vettura in sosta prolungata nel parcheggio riservato alle compagnie di autonoleggio del Terminal 1. Gli investigatori della polizia di frontiera hanno accertato che il veicolo, un Suv di proprietà di una società di autonoleggio lì operante, era arrivato in aeroporto già nella mattinata usufruendo proprio del percorso riservato a quel servizio, con alla guida un volto già noto appunto per aver svolto attività abusiva di assistenza ai passeggeri in partenza dallo scalo aereo.