Presidio dei lavoratori Dufrital: "Servono più tutele per le donne"

Due presidi ieri a Malpensa, in mattinata e nel pomeriggio, delle lavoratrici e deidi, la società che gestisce i duty free e le edicole in aeroporto. Il personale ha manifestato, sfilando all’interno dello scalo, ai piani degli arrivi e delle partenze, il proprio dissenso e ha chiesto all’azienda la convocazione di un tavolo per la trattativa per il rinnovo del Contratto integrativo aziendale e il miglioramento delle condizioni di lavoro. Le organizzazioni sindacali Filcams Cgil Milano, Filcams Cgil Varese, Fisascat Varese e Uiltucs Lombardia hanno sottolineato i motivi della mobilitazione: "Il Contratto integrativo aziendale, scaduto nel 2019, continua a non essere rinnovato, le condizioni di lavoro sono peggiorate con turni sempre più gravosi, carichi di lavoro in costante aumento e un’organizzazione che non tiene conto della salute e del benessere del personale".