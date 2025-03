Sport.quotidiano.net - Presentazione della Coppa Italia. Bedetti lancia la Final Four:: "Un orgoglio essersi qualificati»

Leggi su Sport.quotidiano.net

A undici giorni dal via, è stata presentata ieri a Bologna ladidi A2, con le parole dei rappresentanti di tutte le squadre e dei vertici di Lnp. RivieraBanca scenderà in campo venerdì 14 marzo, quando alle 20.45 sfiderà Cividale. In precedenza, alle 18, Udine – Cantù. Domenica 16, sempre alle 20.45, lae. "Non una bella gara con Orzinuovi – ha detto capitan Francesco–, ma guardiamo avanti. È importante non gioire troppo delle vittorie, come ad inizio campionato, e non deprimersi adesso, quando magari le cose stanno andando meno bene. Il campionato è duro, gli avversari sono impegnativi. Tutti vogliono vincere, speriamo di rifarci già a breve. Siamo una società giovane per la categoria e siamo soddisfatti di quanto stiamo facendo. Per Rimini è motivo dialla