Premio Bindi per cantautori: al via le iscrizioni alla 21esima edizione

SANTA MARGHERITA LIGURE – Sono aperte le21aildi Santa Margherita Ligure (Genova), manifestazione ormai storica per la canzone d’autore italiana e dedicata a Umberto. Cantautore genovese di grande raffinatezza, scomparso nel 2002, è autore di canzoni memorabili come Arrivederci, Il nostro concerto, Il mio mondo, La musica è finita, Io e il mare.Il festival è in programma dal 4 al 6 luglio, con la finale del contest per artisti emergenti il 5 luglio. All’indirizzo www..com è on line il nuovo bando di concorso, che è riservato a singoli o band che compongano le proprie canzoni. L’iscrizione è gratuita e deve essere effettuata entro e non oltre il 1° maggio 2025 esclusivamente tramite il form presente sul sito www..com nell’apposita sezione.