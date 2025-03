Quotidiano.net - Premierato, la ricerca Swg: il 56% degli italiani vuole più stabilità

Roma, 4 marzo 2025 – All'Università Sapienza di Roma, pochi giorni fa, è stata presentata lacommissionata da ioCambio, Libertà Eguale, Magna Carta e l'associazione studentesca Minerva e realizzata dall'osservatorio Swg, dalla quale emerge come la maggioranzarichiedano riforme sule sulla. Secondo i dati raccolti, infatti, il 56% dei cittadinichiede l'approvazione di riforme adatte a garantire una maggioreai governi, mentre il 54% si dice favorevole alla riforma sul. Il campione analizzato, poi, apprezza alcuni cambiamenti rilevanti avanzati dal movimento IoCambio, tra i quali figurano l'introduzione del ballottaggio per l'elezione del premier (il 56%), l'elezione del presidente della Repubblica (il 64%) e la richiesta di maggiori protezioni per le opposizioni (il 47%).