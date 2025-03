Lanazione.it - Premi agli agenti di Lunezia. Insurance

Leggi su Lanazione.it

Festa persrl, in occasione dellaazione dei collaboratori era presente tutta la direzione commerciale Unipol, Unisalute e Bper Banca. "Per la nostra agenzia Unipol - dice l’agente Emilia Fraschini - è stato un anno favorevole nonostante una realtà abbastanza difficile, siamo contenti che la nostra rete commerciale sia apprezzata per la qualità del lavoro. Durante la manifestazione ai collaboratori abbiamo regalato un voucher di Sigeric per partecipare ai vari eventi che organizzeranno nel 2025. Il 2024 è stato impegnativo ma gratificante.vicina al proprio territorio ha sponsorizzato eventi culturali, manifestazioni sportive, spettacoli teatrali e ci piace utilizzare il nostro motto che si legge sui libri pubblicati da Carte Amaranto “e Unipol da sempre vicini alla gente di Lunigiana“.