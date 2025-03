Chiccheinformatiche.com - Prefisso 216, ti chiama dal numero +216? Ecco da dove viene

Se hai ricevuto unata da unche inizia con, potresti chiederti daprovenga. Ilinternazionale 216 appartiene alla Tunisia, un paese del Nord Africa. Tuttavia, negli ultimi tempi,se segnalazioni indicano che moltete provenienti da questopotrebbero essere tentativi di truffa.Perché ricevite dal?Lete da numeri contunisino possono avere diverse origini. In alcuni casi si tratta di contatti legittimi, magari legati a viaggi, affari o conoscenze nel paese. Tuttavia, molte segnalazioni riguardanote sospette, spesso caratterizzate da squilli brevi che spingono l’utente a rire. Questo metodo, noto come truffa Wangiri, ha lo scopo di far cadere le vittime in un raggiro telefonico, generando costi elevati per chi riil