Thesocialpost.it - Precipita per 7 metri all’aeroporto: uomo in gravi condizioni

Leggi su Thesocialpost.it

Malpensa,per 7: è inUndi 47 anni è ricoverato indopo essereto da un’altezza di circa setteall’interno dell’aeroporto di Malpensa, a Lonate Pozzolo (Milano). L’incidente è avvenuto questa mattina, martedì 4 marzo, intorno alle 9, nella zona degli autonoleggi del Terminal 1.I soccorsi e il trasporto in ospedaleL’è stato trovato in arresto cardio-circolatorio e immediatamente soccorso dai sanitari del 118, che hanno eseguito le manovre di rianimazione sul posto. Successivamente, è stato trasportato d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale di Varese, dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata.Indagini in corso: caduta accidentale o gesto volontario?Le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica dell’accaduto.