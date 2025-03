Metropolitanmagazine.it - Potrebbe essere ufficiale: Prada acquisisce Versace, l’accordo arriverà a fine marzo

Se ne parla da parecchio, e nonostante ancora non ci siano notizie ufficiali, gli indizi ci dicono che. O almeno è quello che riporta Blooomberg. “e Capri holdings, proprietaria diro raggiungere un accordo entro ladiper la cessione. Questo accadrebbe se le trattative dovessero andare a buon. Si sarebbe trovato un accordo sulla valutazione della casa di moda fino a 1,5 miliardi di euro”. Come sempre niente di, ma da voci di corridoio si comincia a parlare di cifre e date.Entro? credits: initalianews.itSottolineando che si tratta sempre di ipotesi, alcuni quotidiani raccontano dell’intenzione di, pronta a rilevare e rilanciare. Ne ha parlato nei giorni scorsi anche il quotidiano francese Les Echos, che parlava di trattative in fase avanzata.