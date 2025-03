Ferraratoday.it - Posa della fibra ottica, nel viale in vigore il senso unico alternato

Nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6, dalle 21 alle 6 circa, inPo a Ferrara, nel tratto compreso tra via Oroboni e via Padova, sarà inilregolato con semafori. Un provvedimento per consentire l'esecuzione di lavori didi, a cura di Retelit.