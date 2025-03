Formiche.net - Porti italiani e influenza cinese. L’alert dei servizi segreti

“L’attuale scenario geopolitico ha reso centrale l’attività intelligence in direzione dell’operatività dell’infrastruttura logistica marittima nazionale, cruciale per i flussi delle merci in esportazione e importazione dal nostro Paese”. È quanto si legge nella Relazione annuale 2024 sulla politica dell’informazione per la sicurezza, che è stata pubblicata oggi.A tal proposto, l’azione dell’intelligence italiana “si è concentrata sull’attivismo e le proiezioni straniere verso il settore delle infrastrutture marittime, volte a penetrare, in chiave extra-economica, diversi punti della catena del valore o a incentivare l’adozione di soluzioni digitali di ultima generazione, strumentali a controllare i flussi del trasporto marittimo, delle merci e delle attività nei terminali”.Non ci sono riferimenti espliciti ma l’analisi non lascia dubbi.