Ilfattoquotidiano.it - Poroshenko al Parlamento Ue: l’ex presidente ucraino invitato da Weber (Ppe). È lui il nome della Germania in caso di caduta di Zelensky?

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

C’è un uomo che da settimane è uscito dall’ombra e ha iniziato a insidiare la leadership delVolodymyr. Lo ha criticato, lo ha accusato di perseguitarlo, gli ha dato anche dei consigli non richiesti. Ma interessati. Mercoledì sarà a Bruxelles, o meglio apparirà in videoconferenza,alla riunione del gruppo del Partito Popolare Europeo all’Eurocamera per parlare di “sviluppi geopolitici”, come visibile anche dal programma che Ilfattoquotidiano.it ha potuto visionare. La sua partecipazione è stata annunciata dalManfredin occasione di una riunione del Ppe, nella mattinata di martedì, come confermano diverse fonti tra i Popolari. Si tratta del, Petro, che con il suo successore così debole, soprattutto dopo lo scontro in mondovisione con Donald Trump, sembra volersi riprendere ciò che considera suo: la poltrona di Palazzo Mariinskij.