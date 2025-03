Tg24.sky.it - Pornoattore Max Felicitas da consigliere FI: "Scuole decidano senza pressioni"

Leggi su Tg24.sky.it

Dopo le polemiche, soprattutto dei gruppi Pro Vita, per il mancato intervento di Maxin una scuola di Gallarate, in provincia di Varese, ilha chiesto e ottenuto un incontro al Pirellone con ilregionale del territorio, l'esponente di Forza Italia Giuseppe Licata. "Ho accettatosottrarmi al confronto - ha detto Licata - e ho appurato che Edoardo, perché io lo chiamo così e non Max, ha tutte le buone intenzioni che sono quelle di affrontare un tema importante e delicato, molto attuale, che è il bullismo e il cyberbullismo, che lui ha subito peraltro, e fare un lavoro di sensibilizzazione dei giovani su questo tema. Argomento che io conosco da vicino avendo in ballo una legge regionale sul patentino digitale dedicato proprio all'uso dello smartphone".