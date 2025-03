Lanazione.it - Pontenuovo, chiusa via San Quirico. Mille problemi per i residenti

(Pistoia), 4 marzo 2025 –senza pace. Ora chiude fino a venerdì 14 marzo anche la stradina alternativa, la via San, da molti utilizzata per aggirare il cantiere che dal 23 ottobre 2024 occupa il ponte sulla Bure la cui riapertura è stata rimandata al 28 marzo. La chiusura di via Sanè stata disposta con un’ordinanza del 28 febbraio del servizio infrastrutture del Comune di Pistoia per l’effettuazione di lavori di Publiacqua per la sostituzione di condutture della rete idrica. I lavori riguardano il primo tratto di via San, tra il numero civico 5 e la via Montalese dal 3 al 14 marzo e la stessa Montalese (o via Sestini) dal ponte fino al civico 246 dal 1 al 7 marzo. L’intervento su via Sestini, nelle immediate vicinanze del ponte, è già in corso, e oggi si procederà in via San