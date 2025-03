Sport.quotidiano.net - Pontedera. Prevenzione, visite gratuite . È già boom di prenotazioni

Nei primissimi giorni diaperte, sono state tantissime le richieste per lemediche specialistichedell’eventoin Salute, in programma sabato 22 e domenica 23 marzo. Sabato scorso sono aperte lee già alcune specializzazioni sono andate sold-out. Altre sono ancora a disposizione ma potrebbero esaurirsi nei prossimi giorni (come Allergologia Pediatrica, Chirurgia estetica del viso, Chirurgia generale, Chirurgia plastica, Consultorio ginecologico, Disturbi del sonno, Eco addome o tiroide, Endocrinologia pediatrica, Fisioterapia ed Osteopatia, Flebologia e Chirurgia vascolare, Gastroenterologia, Gastroenterologia pediatrica, Ginecologia, Logopedia, Medicina dello Sport, Neuropsicomotricità, Nutrizione e disturbi alimentari, Odontoiatria, Ortopedia, Ostetrica, Otorino, Padagogia-Logopedia, Pediatria, Podologia, Proctologia, Psicologia-Psicoterapia, Reumatologia, Senologia e Terapia del dolore).