Ilrestodelcarlino.it - "Polizze contro le catastrofi, costi raddoppiati"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il 31 marzo scatterà l’obbligo per le imprese di assicurarsilenaturali previsto dal Decreto Milleproroghe. Tanti i dubbi tra gli operatori, a partire dal costo delledifferenziato in base al rischio territoriale. Questo potrebbe penalizzare pesantemente proprio le imprese romagnole, che operano in una zona già duramente colpita dalle alluvioni. "In base ai nuovi parametri, iper le imprese romagnole potrebbero anche raddoppiare – afferma il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi –. Parliamo di decine di migliaia di euro in più per le aziende più strutturate. A fronte di un disimpegno diretto dello Stato nel risarcimento dei danni, ci saremmo aspettati contributi concreti per rendere accessibili le coperture assicurative. Il costo del premio assicurativo, invece, ricade totalmente sulle spalle delle imprese.