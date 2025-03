Bergamonews.it - Policlinico San Pietro, nuovo esame per i disturbi dell’equilibrio

Leggi su Bergamonews.it

Il video head impulse test (vHIT), traducibile come test del movimento impulsivo della testa, è unstrumentale che ci permette di conoscere se i nostri canali semicircolari (parte del sistema vestibolare deputato all’equilibrio e all’orientamento spaziale) funzionano correttamente, funzionano parzialmente o non funzionano per niente.È un importante perfezionamento dell’head impulse test clinico (cHIT o test di Halmagyi) e si aggiunge ai potenziali evocati miogenici cervicali, alla registrazione del nistagmo spontaneo/provocato mediante prove caloriche e alla stabilometria statica, effettuati dal Servizio di Audiovestibologia delSan, di cui è referente il dottor Enrico Bolandrini, parte dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria diretta dal dottor Mario Papalia.