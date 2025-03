Sport.quotidiano.net - Podismo, riecco la Rosamimosa: festa con la 38esima edizione

Firenze, 4 marzo 2025 – Sabato 8 marzo torna la, storica manizione giunta alla sua 38ª, con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne. Lo slogan scelto per l’evento è "Donne in Corsa contro la violenza", con l’organizzazione affidata alla ASD Le Torri. L’appuntamento sportivo prevede una gara competitiva di 8,5 km, che si snoda sulle suggestive colline di Firenze Soffiano, con partenza dalla prestigiosa pista di Atletica Bruno Betti, in via del Filarete a Firenze. UNA CORSA DAL FORTE VALORE SIMBOLICO Laè la competizione podistica riservata alle donne più antica d’Italia. Anche quest’anno, oltre alla classica prova competitiva di 8,5 km, aperta alle sole atlete dai 16 anni in su con certificato agonistico, verrà proposta una camminata ludico-motoria, aperta non solo alle donne, ma anche a ragazzi e ragazze di tutte le scuole.