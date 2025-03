Game-experience.it - PlayStation, Sony apre le registrazioni per il nuovo programma Beta

Leggi su Game-experience.it

ha appena annunciato un’importante novità per i giocatori: ilProgram di. Si tratta nello specifico di un sistema centralizzato che consente di registrarsi una sola volta per avere la possibilità di partecipare a test su giochi per5 e PC, nuove funzionalità della console e persino miglioramenti dell’esperienza utente su.com.Di conseguenza questosi pone come un’opportunità imperdibile per chi vuole provare in anteprima le novità del mondo. Aggiungiamo inoltre che partecipare è semplice e gratuito. Gli utenti devono avere un accountNetwork valido, senza restrizioni o violazioni, e un’email attiva. Inoltre, devono risiedere in una delle regioni in cui ilè disponibile e rispettare il requisito di età legale previsto per il proprio paese.