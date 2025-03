Lanazione.it - “Plastic Free“ non si ferma. Pulizie a Monte S.Quirico

Lucca non si. Anche il fine settimana è “buono” per liberare l’ambiente dall’assedio dei rifiuti e delle situazioni di abbandono incontrollato. Sabato scorso nel mirino dei volontari la zona diSan. “Hanno preso parte attiva alla pulizia dell’ambiente ben 18 volontari di cui due bambini - fa sapere la referente dell’associazione, Irene Dell’Amico -. Il risultato c’è stato: ben 720 chili di rifiuti abbandonati raccolti dai volontari e rimossi già in serata da Sistema Ambiente. Tantaa, ma anche un lavandino. E poi sacchi di cemento, cerchioni, gomme e bottiglie di vetro. Ci siamo organizzati attraverso due punti di raccolta lungo il fiume”. Un’occasione assolutamente proficua, purtroppo e per fortuna. Purtroppo perchè ancora si dimostra che l’inciviltà non ha limite, mentre la fortuna è data dal fatto che c’è ancora chi mette concretamente a disposizione il suo tempo libero per fare del bene all’ambiente e quindi a tutti.