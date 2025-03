Ilrestodelcarlino.it - Più poveri nelle tasche e nelle idee

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

‘I cittadini capiranno’ dice il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, per giustificare i mostruosi aumenti dei biglietti dell’autobus scattati dal primo marzo sotto le Due Torri: corsa singola da 1,50 a 2,30 euro (+ 53,3%), city pass da dieci corse da 14 a 19 euro (+ 35,7%) e giornaliero da 6 a 9 euro (+ 50%). Rincari che mettono tristemente la città ai vertici in Italia (a Milano i biglietti costano 2,20 euro) e in Europa (a Londra siamo a 2,10 euro) e che inevitabilmente sollevano rabbia tra i cittadini. Certo, i bolognesi capiranno che non c’è niente da fare, che il bus diventa qualcosa da ricchi, che forse quei soldi incassati in più il Comune li userà per qualcosa di giusto e opportuno (ad esempio opere contro le alluvioni), che probabilmente la colpa è del governo che taglia i trasferimenti alle amministrazioni, che Bologna non è più una città popolare e di sinistra con servizi pubblici alla portata di tutti, che il declino è inevitabile.