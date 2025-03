Juventusnews24.com - Pistocchi sorpreso: «Una situazione ambientale incomprensibile alla Juve. Thuram gran giocatore, non mi spiego i fischi per quel bianconero»

PAROLE – «Partita piena di contenuti della Juventus, dominata dai bianconeri dal 1' al 90' in un contesto ambientale non comprensibile: fischi e ululati per ogni passaggio fuori tempo o fuori spazio, fischi a catinelle a fine primo tempo dopo 13 tiri verso la porta e il 78% di possesso palla, pochi applausi, anche per il gol annullato a Suslov (fuorigioco di Faraoni) al 44'. Logico aspettarsi che nella ripresa la Juventus avrebbe faticato, ma così non è stato, perché sia tatticamente che qualitativamente la tattica del Verona – difesa della porta di Montipò e che Dio ci aiuti – non poteva durare.