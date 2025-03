Lanazione.it - Pisa in verde: nuovi interventi di piantumazione e sostituzioni

, 3 marzo 2025 - Nell’ambito dell’attività di rinnovo arboreo, portato avanti dal Comune di, che punta a migliorare la qualità ambientale e a incrementare gli standard delle aree verdi cittadine saranno piantumati 49 alberi in diverse zone della città. Nello specifico riguarderanno i seguenti quartieri con delle specifiche tipologie: via Le Rene (3 esemplari di ontano), viale delle Piagge (7 tilia cordata), via San Jacopo (12 morus alba “Fruitless”), piazza San Luca (2 morus alba “Fruitless”), via Giusti (3 ligustrum lucidum), via del Bossolo (6 quercus ilex e 10 allori ad alberello) e areaviale del Tirreno (6 oleandri) Contestualmente nelle attività di monitoraggio del patrimonio arboreo del Comune di, svolte in collaborazione con Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università die con i tecnici di Euroambiente, sono state effettuati alcuni sopralluoghi tecnici finalizzati a valutare le condizioni di vari esemplari arborei presenti nel territorio comunale.