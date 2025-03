Digital-news.it - Pirateria online, consultazione pubblica Agcom sulle nuove regole per il blocco dei contenuti illegali

Il Consiglio dell’Autorità, nella riunione del 18 febbraio 2025, con il voto contrario della commissaria Elisa Giomi, ha avviato lamodifiche al regolamento in materia di tutela del diritto d’autoredelibera n. 47/25/CONS. Questo passo è stato intrapreso per adeguarsi alle recenti modifiche normative, sia a livello europeo che nazionale, tra cui l’approvazione del Regolamento sui servizi digitali e gli emendamenti apportati dal decreto Omnibus alla Legge anti, nonché la modifica del Testo unico sui servizi di media audiovisivi.Le modifiche proposte ampliano l’ambito di intervento delle “ingiunzioni dinamiche” a tutti i soggetti titolari ditrasmessi in diretta, prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive o programmi di intrattenimento,audiovisivi, anche sportivi, o altre opere dell'ingegno assimilabili.