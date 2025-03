Digital-news.it - Piracy Shield si espande: AgCom mette nel mirino le piattaforme di e-commerce

Leggi su Digital-news.it

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni () sta ampliando il proprio raggio d'azione nella lotta alla pirateria digitale. Dopo aver potenziato la piattaformacon funzionalità che coinvolgono motori di ricerca e fornitori di servizi VPN, l'attenzione dell'Autorità si sposta ora verso i siti di e-. A rivelarlo è stato il commissario Massimiliano Capitanio attraverso un post sul suo profilo LinkedIn intitolato "di ee pirateria: c'è un grosso problema, anzi enorme". Nel messaggio, Capitanio annuncia che "diretti interessati e Forze dell'ordine riceveranno a breve una segnalazione dettagliata" sulla questione.Il meccanismo della pirateria sulledi e-- Secondo quanto esposto dal commissario, basta una semplice ricerca con termini come "abbonamento calcio" o "streaming cinema" per imbattersi in numerosi venditori che offrono accesso a varie pay tv globali a prezzi estremamente ridotti.