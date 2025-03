Calciomercato.it - Pioggia di deferimenti dalla Figc, decisione inevitabile: club escluso dal campionato

La Federcalcio ha reso noti i quattrodeferiti su segnalazione della Co.Vi.So.C: con la recidiva si prepara l’ennesimo caos nelLe segnalazioni della Co.Vi.So.C continuano a ‘mietere vittime’ e potrebbero seriamente portare all’esclusione di unstorico dal, stravolgendo la classifica e creando non pochi problemi a tutto il movimento. Nell’ultimo comunicato dellasono state deferite ben quattro società.Gabriele Gravina (Ansafoto) – calciomercato.itIldi Serie C in questo senso si conferma in queste ultime stagioni terreno di penalizzazioni e irregolarità di natura amministrativa. In questo senso la Federcalcio ha annunciato di aver deferito al Tribunale Federale Nazionale Lucchese, Messina, Taranto e Triestina. A tal proposito, “Giuseppe Longo, Amministratore Unico della Lucchese 1905 S.