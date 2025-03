Lanazione.it - Pieve, via ai lavori grazie a Bertelli. Facciata riscoperta entro fine anno

"Patrizio", il nome più evocato. Che rimbalza tra gli affreschi della sala della Curia dove si spiega cosa accade e i ponteggi delladove già si lavora. Operai indaffarati per l’avvio dell’intervento al capezzale dellache ha rischiato grosso all’alba di un mattino di giugno del 2023: il crollo della porzione di una colonnina, è stato il campanello d’allarme che ha fatto scattare i soccorsi. Solo qualche ora più tardi, avrebbe potuto avere conseguenze per i fedeli che frequentano la chiesa, tanto cara agli aretini. E per la quale gli aretini si sono dati da fare in una catena di generosità. Ma alla testa del salvataggio c’è un aretino doc, Patrizioche ha messo a disposizione, a titolo personale, un milione di euro per il restauro delladell’edificio, unico nel suo genere: tre loggiati punteggiati da colonnine in pietra arenaria di rara bellezza.