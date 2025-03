Linkiesta.it - Piccola guida alla scoperta delle città italiane dal carattere art déco

Quel periodo vivace e straordinario compreso tra le due guerre mondiali aveva dato un’immagine di sé molto precisa, attraverso un gusto, una moda fatta di oggetti di design, abiti, acconciature e persino edifici da abitare. Era il gusto del tempo, chiamato Arto anche stile 1925. Cent’anni fa, esatti. Tanto che Milano celebra con la mostra “Art. Il trionfo della modernità” a Palazzo Reale questo compleanno e in Europa si susseguono appuntamenti celebrativi un po’ ovunque.Ma per l’Italia l’Artè un momento molto importante: segna i prodromi del Made in Italy inteso come prodotto manifatturiero di grande gusto e altissima qualità. Gio Ponti in effetti vince il Gran Prix all’Exposition internationale des artsratifs et industriels modernes di Parigi del 1925 con i suoi vasi realizzati dRichard Ginori: le sue donne nude con i capelli a caschetto e dolcemente adagiate su nuvole dorate diventeranno un motivo emblematico dell’epoca, insieme a quei vasi optical prima del tempo, a richiamare forme geometriche punteggiate di oggetti simbolo della storia antica.