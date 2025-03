Ilrestodelcarlino.it - Piazza Cristo Re, ipotesi nuovo mutuo per il restyling

Potrebbe essere un, lo strumento con cui finanziare l’intervento diinRe: per ora se ne può parlare solo al condizionale, dato che la maggioranza deve ancora approfondire il tema. L’idea di base riguardo a questo importante lavoro, però, è di valutare le risorse economiche disponibili in base al futuro avanzo di bilancio e capire se ci sia la possibilità di realizzarlo. Date le tante opere in corso, comunque, è possibile che non ci siano soldi per affrontare questa nuova iniziativa, o che comunque questi verranno utilizzati per opere considerate maggiormente prioritarie. Tenendo in considerazione tutto ciò, al civico 124 di Viale De Gasperi si sta valutando la possibilità di chiedere l’accensione di un, probabilmente alla Cassa Depositi e Prestiti, così da incamerare quanto necessario al completamento dell’opera.