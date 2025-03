Laverita.info - Piano per rianimare il Nord Stream 2. Rubinetto in mano agli Usa, Ue contro

Leggi su Laverita.info

In Svizzera si stanno tenendo colloqui per far partire l’infrastruttura: dall’America arriverebbero i capitali per portare 55 miliardi di metri cubi di metano in Germania. Il prezzo crollerebbe. Ma Bruxelles non vuole.