Piano europeo di riarmo Von der Leyen | siamo minacciati Per la difesa 800 miliardi in più

Roma, 5 marzo 2025 – Unin cinque punti per ildell’Europa che pesa per 800di euro. Perché "viviamo in tempi pericolosi, la sicurezza dell’Europa è minacciata in modo serio, la questione ora è se saremo in grado di reagire con la rapidità necessaria". La presidente della Commissione europea, Ursula von der, presenta il suo ReArm Europe, già esposto in una lettera ai Capi di Stato o di governo dei 27 e di cui si parlerà nel vertice straordinario di domani. "pronti ad aumentare la spesa per la, per sostenere l’Ucraina e per assumerci maggiori responsabilità. Continueremo a lavorare con i nostri partner nella Nato, questo è un momento chiave per l’Europa epronti a fare di più", dice mentre arriva l’apprezzamento del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, membro come lei dei Popolari europei: "Era il sogno di De Gasperi e Berlusconi.