Sport.quotidiano.net - Perugia, stavolta il recupero è a lieto fine. Cisco stende l’Ascoli all’ultimo tuffo

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 4 marzo 2025 – Ilritrova la vittoria.ilè a, subentrato, gonfia la rete al 46’ e dopo quasi due mesi regala al Grifo, contro, il successo scaccia-crisi. Una liberazione, un debutto al Curi da ricordare per Cangelosi che adesso può guardare al ( Milan) futuro con più fiducia. Ilha il merito di aver sempre cercato la vittoria: parte a mille, trova il rigore su una combinazione veloce, regge l’urto quandoagguanta il pareggio su un errore di Gemello e finospinge per uscire dai bassifondi della classifica. E trova gloria. La mano del tecnico si vede: manovra veloce, squadra più aggressiva e padrona dei suoi mezzi, complici anche, c’è da dire, i rientri importanti. L’omaggio. Prima del fischio di inizio, in tribuna stampa, è stato deposto dalla figlia Federica e dall’amica Patrizia Palma, un mazzo di fiori per ricordare il giornalista Claudio Mariani, scomparso domenica.