Perugia e Foligno scossa magnitudo 3 5

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

2.20 Unadi terremoto è stata avvertita in provincia di. Nella zona disi è sentito anche un boato. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha indicato per launadi 3.5 alle 1.55 nella zona di. L'epicentro è stato indicato dall'Ingv a due chilometri dalla città, a una profondità di circa 10 chilometri. Al momento non vengono segnalati danni