Laprimapagina.it - Perugia. Accademia Focus: due eventi per celebrare la Giornata della Donna

In occasioneinternazionale, l’organizza due appuntamenti culturali il 6 e l’8 marzo, con il patrocinioProvincia, del Comune, dell’Università per Stranieri eFondazione Sant’Anna di.Il primo evento si terrà giovedì 6 marzo alle ore 17 nella sala S. Anna di, nell’ambito dei “Giovedì dell’”. Protagonista dell’incontro sarà Antonella Ubaldi, storica e scrittrice, che guiderà una conversazione dal titolo “Le donne di Ulisse”, esplorando il ruolo femminile nei miti classici.Sabato 8 marzo,ricorrenza, è prevista una visita guidata al Colle Landone e alla Rocca Paolina, simboli del poterefamiglia Baglioni. Il punto di ritrovo è fissato per le ore 9.30 ai Giardini Carducci.