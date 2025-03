Ilrestodelcarlino.it - Perfette per ogni viaggio: cuffie JBL Tune 500 con microfono integrato e design pieghevole

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Chi cercaleggere e pratiche senza rinunciare a un suono potente può approfittare dell’offerta su Amazon per le JBL500. Questo modello, noto per il suono JBL Pure Bass, è ora disponibile a 24,99 euro grazie a uno sconto del 17% sul prezzo di listino. Le spese di spedizione sono comprese nel costo del prodotto. Comprale oggi, sono in sconto JBL500 in offerta su Amazon: qualità audio a prezzo ridotto Le JBL500 offrono un’esperienza d’ascolto basata sulla tecnologia Pure Bass, progettata per enfatizzare le frequenze basse senza distorcere il suono. Questa caratteristica le rende adatte non solo per la musica pop ed elettronica, ma anche per altri generi musicali che beneficiano di bassi profondi e avvolgenti. Leutilizzano driver da 32 mm, una misura che garantisce un buon bilanciamento tra qualità audio e dimensioni compatte.