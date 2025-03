Dayitalianews.com - Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un semaforo. Scontro fatale per un uomo di 44 anni. L’incidente questa notte, intorno all’una e trenta, lungo via Cristoforo Colombo a Roma

Leggi su Dayitalianews.com

Schiantounnella, inutili i soccorsiAncora una tragedia sulle strade della Capitale. Undi 44ha perso la vita nellatra il 4 e il 5 marzo in seguito a un incidente autonomo avvenutovia. La vettura su cui viaggiava, una Citroen C3, è finita fuoriimpattando violentementeun.L’allarme è stato lanciatoall’1:30, quando alcuni automobilisti hanno segnalato il veicolo incidentato all’altezza di via Rosa Guarnieri Carducci. I soccorsi sono arrivati rapidamente, ma per il conducente non c’è stato nulla da fare.Indagini in corso per chiarire la dinamicaSul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale diCapitale, con il Gruppo X Mare incaricato dei rilievi. L’obiettivo è ricostruire l’esatta dinamica dele capire se siano coinvolti fattori esterni o se l’abbia perso ildel mezzo per un malore, un colpo di sonno o l’eccessiva velocità.