Perché Trump vuole trasformare gli Stati Uniti nella mecca delle criptovalute

Svegliarsi con un tweet diche muove miliardi di dollari. Non è la prima volta che il mercato finanziario mondiale deve adeguarsi in fretta alle notizie bizzarre provenienti dalla Casa Bianca, ma questa volta la decisione del presidente deglinon è di facile lettura neanche per gli economisti più previdenti.Domenica,ha annunciato su Truth Social di aver creato una riserva strategica nazionale americana di, includendo cinque asset digitali di rilievo: Bitcoin (Btc, che rappresenta il sessanta per cento del mercato), Ethereum (Eth), Xrp, Solana (Sol) e Cardano (Ada). Sigle incomprensibili per la maggior partepersone comuni, ma decisivepartita della speculazione mondiale. Da tempo le criptomonete sono diventate il mezzo più efficace per raccogliere in fretta vagonate di miliardi con la promessa di libertà finanziaria, rendimenti straordinari e una rivoluzione economica fuori dal controllobanche e dei governi, salvo poi rivelarsi bolle pronte a scoppiare in faccia sul viso incredulo degli ultimi arrivati.