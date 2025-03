Fanpage.it - Perché Stefania Nobile andava in Albania: gli affari della figlia di Wanna Marchi, arrestata con Davide Lacerenza

Leggi su Fanpage.it

Secondo gli inquirentia Milano con l'ex compagno, avrebbe investito inil denaro acquisito in maniera illegale con la Gintoneria di via Napo Torriani. "si vantava di aver spostato con lei 80 milioni di euro in